30.01.2022 (00:05)
Военнослужащие Усолье-Сибирского ОРТЦ приняли участие в тренировке по противодействию терроризма
Военнослужащие отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении (ГЦ ПРН) приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.
В ходе проведения тренировки отрабатывались вопросы по отражению нападения условного противника на объекты ОРТЦ, развертыванию оперативных групп, действию подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов.
Кроме того, отработаны практические действия личного состава суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.
Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.