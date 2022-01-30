30.01.2022 (00:05)

Военнослужащие Усолье-Сибирского ОРТЦ приняли участие в тренировке по противодействию терроризма

Военнослужащие отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении (ГЦ ПРН) приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

В ходе проведения тренировки отрабатывались вопросы по отражению нападения условного противника на объекты ОРТЦ, развертыванию оперативных групп, действию подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов.

Кроме того, отработаны практические действия личного состава суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице