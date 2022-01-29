29.01.2022 (22:00)

«История России глазами детей» в рисунках будущего психологической службы Вооруженных Сил

В новом году дети специалистов психологической службы Северного флота приняли активное участие в творческом конкурсе «История России глазами детей», посвященного памятным и историческим датам Родины. Данный конкурс – это замечательная возможность вспомнить и передать будущему поколению важнейшие исторические события страны.

Организатором мероприятия выступил Департамент психологической работы Министерства обороны Российской Федерации в рамках взаимодействия с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество». Тематика детских работ была представлена знаковыми событиями страны – для каждого регионального центра психологической работы была определена своя номинация, включающая ряд памятных дат. Например, дети специалистов-психологов Северного флота представляли работы в номинации «Быть первым», отражая в рисунках такие события, как достижение ледоколом «Арктика» Северного полюса, космический полет Белки и Стрелки, День разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге, первый ночной таран В.Талалихина.

Участие в исторических конкурсах способствует воспитанию у детей гордости за свою Родину, формирует интерес к изучению героического прошлого страны. Художественные способности смогли показать как воспитанники дошкольных образовательных учреждений, так и школьники в возрасте до 16 лет. Творческое развитие детей всегда было актуально в качестве условия развития личностных качеств и самореализации, познания себя и своих возможностей, а соревновательная и проектная деятельность в рамках психологической службы позволяет расширить кругозор, сформировать самооценку участников и даже укрепить семейные отношения.

Конкурс детского рисунка «История России глазами детей» проводится Департаментом с января по февраль 2022 года. Победители будут объявлены по итогам проведения научно-практической конференции и учебно-методических сборов «Школа военного психолога», в ходе которых пройдет выставка лучших детских работ в период с 2 по 4 марта 2022 г.

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