29.01.2022 (21:00)
В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении прошла выставка детских рисунков, посвященных «Вяземскому десанту»
В Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении прошла выставка детских рисунков, посвящённых «Вяземскому десанту».
На выставке были представлены детские рисунки детей военнослужащих, посвященные 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции1942 года, отражающие основные эпизоды, события и героев тех дней.
Военнослужащие и члены их семей, гражданский персонал соединения смогли ознакомиться с выставкой рисунков, а также с развернутой тематической экспозицией «Музея Боевой славы» соединения, на которой представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., хранящие память о событиях Новороссийской десантной операции 1943 года и подвигах героев-малоземельцев.
Новости по теме:
В Ивановском гвардейском соединении ВДВ завершились Всероссийские соревнования по самбо памяти генерал-майора Станислава Лаговского
Участники лыжного перехода в честь 80-й годовщины Вяземской воздушно-десантной операции возложили цветы и гирлянду памяти к Вечному огню в Подольске
Ульяновской средней школе № 74 присвоено имя первого командующего Воздушно-десантными войсками Василия Глазунова
В Краснодарском крае прошли боевые стрельбы взводов отдельного танкового батальона Новороссийского горного соединения ВДВ
Метки: