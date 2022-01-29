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29.01.2022 (21:00)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении прошла выставка детских рисунков, посвященных «Вяземскому десанту»

В Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении прошла выставка детских рисунков, посвящённых «Вяземскому десанту».

На выставке были представлены детские рисунки детей военнослужащих, посвященные 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции1942 года, отражающие основные эпизоды, события и героев тех дней.

Военнослужащие и члены их семей, гражданский персонал соединения смогли ознакомиться с выставкой рисунков, а также с развернутой тематической экспозицией «Музея Боевой славы» соединения, на которой представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., хранящие память о событиях Новороссийской десантной операции 1943 года и подвигах героев-малоземельцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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