29.01.2022 (16:45)
В воинских частях РВСН проводится месячник сплочения воинских коллективов
В Ракетных войсках стратегического назначения в период с 1 по 28 февраля проводится месячник сплочения воинских коллективов.
Основные усилия в ходе проведения месячника направлены на психологическое сопровождение процесса адаптации военнослужащих к условиям военной службы, повышение роли и значения сержантского состава в укреплении внутриколлективных связей в подразделениях, обучение командиров подразделений различным методам и приемам работы с личным составом. Особое внимание командованием РВСН обращено на проведение мероприятий по сплочению воинских коллективов в ракетных полках при выполнении задач по несению боевого дежурства на полевых позициях.
В подготовительный период месячника командованием воинских частей РВСН в подразделениях обновлены уголки правовых знаний, осуществлена выдача военнослужащим по призыву комплекта индивидуальной информации.