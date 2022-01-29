29.01.2022 (20:30)
Более 650 новобранцев Военной академии РВСН имени Петра Великого и Межвидового регионального учебного центра РВСН в Ярославской области приняли Военную присягу
Более 650 новобранцев Военной академии РВСН имени Петра Великого и Межвидового регионального учебного центра РВСН (г.Переславль-Залесский, Ярославская область) приняли Военную присягу.
Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли общевойсковую подготовку и сдали зачеты по огневой, строевой, инженерной и медицинской подготовкам, окрепли морально и физически. Во время торжественной церемонии командиры поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием.
Церемонии приведения к Военной присяге прошла в закрытом режиме в целях безопасности.
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