Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.01.2022 (20:30)

Более 650 новобранцев Военной академии РВСН имени Петра Великого и Межвидового регионального учебного центра РВСН в Ярославской области приняли Военную присягу

Более 650 новобранцев Военной академии РВСН имени Петра Великого и Межвидового регионального учебного центра РВСН (г.Переславль-Залесский, Ярославская область) приняли Военную присягу.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли общевойсковую подготовку и сдали зачеты по огневой, строевой, инженерной и медицинской подготовкам,  окрепли морально и физически.     Во время торжественной церемонии командиры поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием.

Церемонии приведения к Военной присяге прошла в закрытом режиме в целях безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Курсанты Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота в Ейске приняли Военную присягу
В бригаде связи гвардейской танковой армии ЗВО состоялась церемония приведения к Военной присяге
В воинских частях РВСН проводится месячник сплочения воинских коллективов
В Михайловской военной артиллерийской академии проводятся тематические выставки

Метки:
РВСН , Военная академия , Присяга
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false