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29.01.2022 (20:00)

Курсанты Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота в Ейске приняли Военную присягу

Свыше 100 курсантов учебного батальона Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота в городе Ейске торжественно приняли Военную присягу.

С напутственным словом перед военнослужащими выступил командир Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота полковник Сергей Боднарук, председатель совета ветеранов Ейского высшего военно-авиационного училища летчиков и морской авиации ВМФ полковник Борис Рыбалко и полковой священник протоиерей отец Игорь.

Присягнув на верность Родине, военнослужащие приступили к обучению по ряду авиационных противолодочных специальностей. Цикл обучения пройдет до апреля текущего года. Программа цикла обучения разработана в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации флотов. В апреле экзаменационная комиссии детально оценит уровень полученных курсантами отдельного батальона знаний и навыков, после чего они будут направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы.

Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота предназначен для теоретического обучения военных специалистов по программам дополнительного профессионального образования и практического переучивания специалистов морской авиации Военно-Морского Флота, обеспечения испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники Военно-Морского Флота, подготовки младших военных специалистов, организации и обеспечения подготовки национальных военных кадров и технического персонала иностранных государств.

В настоящее время Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота представляет из себя военную организацию, осуществляющую образовательную деятельность и включающую в себя 8 основных и 22 подразделения обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Присяга
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