29.01.2022 (19:30)
Командующий ЗВО в Ленинградской области проверил возвращение подразделений в ППД после проверки боевой готовности
Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев в ходе плановой рабочей поездки в соединения и воинские части общевойсковой армии в Ленинградской области на территориальном центре управления проинспектировал организацию перемещения воинских колонн после завершения плановой проверки боевой готовности.
«Все поставленные задачи перед объединением выполнены в полном объеме. Положительно оцениваю действия командиров подразделений в условиях радиоэлектронного воздействия условного противника. На этом этапе мероприятия боевой подготовки не заканчиваются. Впереди насыщенный период боевой учебы на полигонах», - сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.
Командующий войсками ЗВО также заслушал доклады должностных лиц управления объединения о выполненных мероприятиях в рамках плановой проверки боевой готовности.