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29.01.2022 (19:30)

Командующий ЗВО в Ленинградской области проверил возвращение подразделений в ППД после проверки боевой готовности

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев в ходе плановой рабочей поездки в соединения и воинские части общевойсковой армии в Ленинградской области на территориальном центре управления проинспектировал организацию перемещения воинских колонн после завершения плановой проверки боевой готовности.

«Все поставленные задачи перед объединением выполнены в полном объеме. Положительно оцениваю действия командиров подразделений в условиях радиоэлектронного воздействия условного противника. На этом этапе мероприятия боевой подготовки не заканчиваются. Впереди насыщенный период боевой учебы на полигонах», - сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Командующий войсками ЗВО также заслушал доклады должностных лиц управления объединения о выполненных мероприятиях в рамках плановой проверки боевой готовности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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