29.01.2022 (19:00)

Офицеры управления 15 армии ВКС особого назначения выполнили учебные стрельбы из штатного оружия

В 15 армии Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения (ОсН) прошли занятия по огневой подготовке по выполнению учебных стрельб из пистолета Макарова.

Более 100 офицеров управления объединения перед выполнением контрольных стрельб закрепили теоретические знания основ и правил стрельбы, поэтапно отработали каждый элемент комплекса действий при подготовке

к выполнению стрельб, включая снаряжение магазина, изготовку к бою, смену огневой позиции разборку и сборку пистолета Макарова.

При выполнении учебных стрельб военнослужащим предстояло поразить мишень в виде грудной фигуры с расстояния 25 метров тремя выстрелами. Оценку «отлично» получили офицеры, набравшие 25 и более баллов из 30.

Занятия были организованы в строгом соответствии с требованиями Курса стрельб из стрелкового оружия с соблюдением требований безопасности.

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