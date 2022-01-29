29.01.2022 (18:30)

Память детей-антифашистов почтили связисты ЗВО и юнармейцы в Воронежской области

Более 500 жителей Воронежа совместно с военнослужащими бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) возложили цветы, свечи и игрушки к памятнику героям-орлятам в День освобождения деревни Девица Воронежской области.

В мероприятии приняли участие ученики образовательных учреждений, юнармейцы, члены общественных и ветеранских организаций Воронежской области. В ходе митинга участники прошли маршрут от памятника «Девицким орлятам» до места их расстрела, который произошёл на глазах у односельчан, а после отправились на могилы детей-антифашистов. Общая протяженность маршрута составила свыше 5,5 тысяч шагов.

Иван Кулаков, Анатолий Застрожный, Алексей Жаглин, Николай Трепалин, Иван Зайцев, Алексей Кулаков и Митрофан Жерноклеев в возрасте от 12 до 15 лет противостояли оккупации немецко-фашистских захватчиков. Они прокалывали гвоздями колеса немецких автомобилей, похищали у фашистов оружие и затем тайно передавали его партизанам, перерезали провода телефонной связи, тайком подкармливали советских пленных. Когда немцы всё-таки рассекретили, молодых партизан заставили расчистить снег и выкопать себе могильную яму.

В 1967 году жители села обратились о создании памятника детям-антифашистам.

В 2015 году был установили мемориальный комплекс «Орлятам – вторые крылья».

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