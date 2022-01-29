29.01.2022 (18:00)

Крейсер «Пётр Великий» провёл учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флота

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проходит под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» провёл учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флота – Североморска.

В ходе мероприятия были отработаны вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля, проверен уровень профессиональной подготовки боевых расчётов ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей крейсера, а также дежурно-вахтенной службы.

Учение состоялось непосредственно в основном пункте базирования по сценарию отражения атаки средств воздушного нападения условного противника на корабли и штаб флота, а также по внезапным вводным, поступавшим от регионального центра управления обороной штаба Северного флота. Задачи по обнаружению и уничтожению воздушных целей военные моряки решали с помощью программ моделирования обстановки на приборах управления радиотехническим и зенитно-ракетным вооружением.

ТАРКР «Пётр Великий» оснащён зенитно-ракетным комплексом «Форт» - морским аналогом сухопутной зенитно-ракетной системы С-300 и способен обеспечить противовоздушную оборону соединения кораблей в море, а также в пунктах базирования с радиусом поражения воздушных целей до 100 километров.

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