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29.01.2022 (17:30)

Беседу с военнослужащими по соблюдению правил дорожного движения провели инспекторы ВАИ ЦВО в Кузбассе

В Кузбассе инспекторы территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа (ЦВО) провели беседу с военнослужащими владельцами личного транспорта на тему безопасности дорожного движения и соблюдению правил дорожного движения (ПДД).

В ходе беседы военные автоинспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД довели до участников встречи информацию о состоянии аварийности на территории области и основных нарушениях, совершаемых водителями, а также об административной ответственности за нарушения ПДД.

Кроме этого, военнослужащим были продемонстрированы видеоролики, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения, и видеозаписи с авторегистраторов, где запечатлены нарушения легковыми автомобилями правил дорожного движения, которые привели к серьезным авариям.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Безопасность
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