29.01.2022 (14:15)

В Ивановском гвардейском соединении ВДВ завершились Всероссийские соревнования по самбо памяти генерал-майора Станислава Лаговского

В период с 26 по 29 января с.г. на базе прославленного Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения был проведен Всероссийский турнир по самбо среди мужчин на Кубок памяти генерал-майора Станислава Лаговского.

Организацию по подготовке и проведению Кубка возглавил главный инспектор группы физической подготовки Командования Воздушно-десантных войск подполковник Эдуард Сафиулин.

Отдать дань уважения Станиславу Мячиславовичу, приняв участие в соревнованиях, приехали более 180 участников, представляющие около 40 субъектов Российской Федерации из 9 федеральных округов.

Кроме военнослужащих Воздушно-десантных войск, на спортивных коврах боролись представители сборных команд видов и родов войск, военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации, высших военно-образовательных учреждений, спортивных команд субъектов Российской Федерации, добровольных спортивных обществ, ведомств, спортивных школ, спортивных клубов.

Среди спортсменов, принявших участие в Кубке, 5 заслуженных мастеров спорта, 10 мастеров спорта международного класса, 69 мастеров спорта России, 96 кандидатов в мастера спорта.

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы места по итогам турнира распределились следующим образом:

1 место – Ульяновское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение;

2 место – Ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение;

3 место – отдельное гвардейское соединение специального назначения из подмосковной Кубинки.

Победители и финалисты турнира завоевали путевки для участия в Чемпионате России, который пройдет с 24 февраля по 1 марта с.г. и в Кубке России в текущего года.

Справочно:

Генерал-майор Станислав Мячиславович Лаговский прошел тернистый путь от лейтенанта – начальника физической подготовки парашютно-десантного полка до генерал-майора – председателя спортивного комитета Министерства обороны Российской Федерации. Вся его жизнь была неразрывна связана с Воздушно-десантными войсками.

В октябре 2021 года, после трагической гибели генерала, командующим Воздушно-десантными войсками было принято решение о проведении турнира памяти Лаговского С.М.

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