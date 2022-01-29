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29.01.2022 (17:00)

В бригаде связи гвардейской танковой армии ЗВО состоялась церемония приведения к Военной присяге

В Московской области состоялась церемония приведения к Военной присяге военнослужащих бригады связи гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

К присяге были приведены более 110 военнослужащих осеннего призыва. Все они уже прошли курс начальной общевойсковой подготовки и готовы выполнять задачи в составе бригады связи.

Перед молодыми защитниками Родины с напутствующими словами выступило командование бригады.

Всего в бригаде связи гвардейской танковой армии ЗВО присягнули на верность Отечеству более 300 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ , Присяга
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