29.01.2022 (17:00)
В бригаде связи гвардейской танковой армии ЗВО состоялась церемония приведения к Военной присяге
В Московской области состоялась церемония приведения к Военной присяге военнослужащих бригады связи гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).
К присяге были приведены более 110 военнослужащих осеннего призыва. Все они уже прошли курс начальной общевойсковой подготовки и готовы выполнять задачи в составе бригады связи.
Перед молодыми защитниками Родины с напутствующими словами выступило командование бригады.
Всего в бригаде связи гвардейской танковой армии ЗВО присягнули на верность Отечеству более 300 военнослужащих.
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