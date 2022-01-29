29.01.2022 (16:30)

Мотострелки и танкисты армейского корпуса Балтийского флота выполнили стрельбы из штатного оружия и вооружения боевых машин

На полигонах Правдинский и Пугачево мотострелки и наводчики боевых машин выполнили стрельбу из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов, снайперских винтовок СВД и вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. Механики-водители гусеничной техники отработали вождение по маршрутам, на которых преодолевали препятствия: противотанковый ров, колейный мост и минновзрывное заграждение.

Регулярные тренировки на полигонах подразделений армейского корпуса позволяют подготовить их к ведению боевых действий, применению штатного оружия и техники в сложных условиях постоянно изменяющейся погоды, обильных осадков в виде снега и дождя, сильном штурмовом ветре, а также постоянной смены, в течение одних суток, температуры от плюсовой до минусовой.

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