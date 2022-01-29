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29.01.2022 (16:00)

Военнослужащие подразделений РХБ защиты продезинфицировали территории штабов и воинских частей общевойскового объединения

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели дезинфекцию штабов мотострелковых полков, танкового и отдельных батальонов армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области.

Специальную обработку зданий и территорий провели специалисты мобильного отряда войск РХБ защиты в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Военнослужащие продезинфицировали бытовые помещения и рабочие кабинеты, а также помещения общего пользования. Всего было обработано более 5 000 квадратных метров.

К работам были привлечены мобильные расчеты, в которые входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты. Для дезинфекции были использованы специальные комплекты ДКВ-1 и авторазливочная станция АРС-14КМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Балтийский флот , Западный военный округ
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