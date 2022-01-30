30.01.2022 (00:00)

В Михайловской военной артиллерийской академии состоялась церемони принятия учащихся в ряды юнармии

В Михайловской военной артиллерийской академи и проведена торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» участников юнармейского отряда из 68-й, 100-й, 653-й средних общеобразовательных школ Калининского района Санкт-Петербурга и СПб ГБПОУ Оптико-механического лицея.

В церемонии приняли участие командование, научно-педагогические работники, курсанты академии, руководитель регионального отделения «Юнармия» в Санкт-Петербурге Владимир Кузьмин, начальник штаба «Юнармия» Калининского района Оксана Родченкова, подполковник Сергей Горбунов.

В процессе ритуала посвящения учащиеся дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. С важным событием в их жизни - принятием в юноармейцы, их тепло и сердечно поздравили почётные гости

Врио заместителя начальника академии по военно-политической работе полковник Александр Щербаков сказал: «Вас принимают в ряды юных патриотов великой России в особые для петербуржцев дни воинской доблести. 78 лет назад советские войска героически уничтожали фашистов в битве за свободу Ленинграда. Вам продолжать славные дела предыдущих поколений, на вас ложится ответственность за будущее Родины. С честью несите высокое звание юнармейцев, воспитывайте в себе волю к победе, смелость, бережно храните историю и традиции нашей Родины».

Для ребят, впервые оказавшихся в стенах авторитетного военно- учебного заведения, провели экскурсии. В ходе них они осмотрели музейные экспозиции академии. Образцы вооружения и военной техники реактивной, буксируемой и самоходной артиллерии юнармейцам продемонстрировали на кафедре артиллерийского вооружения и противотанковых ракетных комплексов.

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