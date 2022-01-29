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29.01.2022 (15:30)

Российские разведчики из Таджикистана приступили к занятиям по горной подготовке в центре Ергаки

Военнослужащие разведывательных подразделений 201-ой военной базы РФ в Таджикистане, приступили к занятиям по горной подготовке на базе центра Ергаки в Красноярском крае.

Учебной программой предусмотрена военно-спортивная, тактико-специальная, огневая и физическая подготовка, транспортировка грузов и вооружения в горных районах.

В течение месяца разведчиков будут обучать приемам и тактике ведения боевых действий в горах, во время которых они отработают марши на горных маршрутах с использованием альпинистского снаряжения и преодолением горного рельефа разной степени сложности – от осыпей до скалистых стен и переправой через горные реки. В программу подготовки также входит курс выживания в особых климатических условиях. Без средств розжига, топора и палаток вместе с инструкторами военнослужащие из подручных средств будут организовывать себе ночлег, добывать огонь, готовить пищу, обучаться правилам маскировки в тайге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан , Разведывательные подразделения
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