29.01.2022 (15:00)

Юнармейцы Кузбасса приняли участие в открытии памятной мемориальной доски на здании местной школы

Юнармейцы города Белово Кемеровской области приняли участие в торжественном открытии памятной мемориальной доски Маренкову Сергею Владимировичу, погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской народной республике. Памятная доска была расположена на здании школы, в которой учился Сергей.

В мероприятии приняли участие: глава и представители администрации Беловского муниципального округа района, старший помощник Беловского военного комиссариата Борис Попович, семья и родственники военнослужащего, а также педагоги и ученики МКОУ «Бачатская ОШИ», юнармейцы ПВСЦ «Разведчик».

В ходе митинга участники мероприятия сказали много искренних добрых слов о бывшем воспитаннике школы и в завершение мероприятия возложили цветы к памятной доске с именем Сергея Маренкова, а также почтили его память минутой молчания.

Маренков Сергей Владимирович в 1997 году был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. В 2002 году продолжил службу по контракту, как участник боевых действий на территории Северного Кавказа. 21 января 2003 года Сергей Владимирович Маренков погиб при выполнении воинского и служебного долга в Чеченской народной республике и был награжден орденом Мужества посмертно.

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