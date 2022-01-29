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29.01.2022 (14:30)

В Михайловской военной артиллерийской академии проводятся тематические выставки

В Михайловской военной артиллерийской академии проводятся очередные тематические выставки.

Разнообразие и актуальность тем, тщательный выбор и профессиональный подход к оформлению, подбору литературы, мультимедиа-галерей, экспонатов  заведующей библиотекой Тамары Богдановой и заведующего музеем истории Михаила Колпакова обеспечивает интерес посетителей к выставкам, размещенным в музее истории академии и библиотеке.

В настоящее время в академии действуют выставки, посвященные Дню Сахалинской области, Дню рождения Фердинанда Петровича Врангеля, Дню образования Карачаево-Черкесской Республики, Дню образования российской прокуратуры, Дню рождения Сергея Павловича Королева, Дню образования трубопроводных войск, Дню образования Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, Дню образования Федерального агентства морского и речного транспорта, Дню проведения Вяземской воздушно-десантной операции и очень важному событию для петербуржцев ? Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Регулярно проводимые тематические выставки в академии, приуроченные к государственным праздникам, дням воинской славы России, годовым праздникам  и юбилейным датам, позволяют офицерам, курсантам, гражданскому персоналу совершенствовать свои знания о географическом, историческом и культурном наследии России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военная академия , Военное образование
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