29.01.2022 (14:00)

Военный оркестр общевойсковой армии ЗВО исполнил мечту школьницы из Воронежской области

Военнослужащие оркестра мотострелкового полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа исполнили мечту учащейся музыкальной школы из города Богучар Воронежской области.

Десятиклассница Елена Таранова более 8 лет занимается музыкой и обучается игре на пианино. Используя проект «Ёлкажеланий.рф» Елена обратилась в адрес командующего войсками Западного военного округа Героя России генерал-полковника Александра Журавлева с просьбой исполнить мечу детства и сыграть музыкальную композицию для своих родителей в составе военного оркестра.

В составе военного оркестра под руководством военного дирижера мотострелкового полка капитана Юрия Новикова была подготовлена аранжировка вальса «Метель» с ключевой частью пианино для исполнения индивидуального концерта для членов семьи Лены Тарановой – её мамы, отца и младшей сестры.

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