29.01.2022 (13:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье организовали конкурс детских работ, приуроченный ко Дню Защитника Отечества
Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовало для юнармейцев и детей военнослужащих конкурс детских работ, приуроченный ко Дню Защитника Отечества.
Конкурс детских работ продлится до 20 февраля. В данный период времени для участия в конкурсе будут приниматься работы по таким темам как: «Защитник Отечества» и «Армия России». Участники конкурса будут разделены на три возрастные группы: дошкольники, учащиеся 1-4 классов и учащиеся 5-11 классов.
Официальное объявление итогов конкурса и награждение победителей состоится на уроке мужества для юнармейцев приуроченного ко Дню защитника Отечества.
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