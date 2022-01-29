29.01.2022 (13:00)

В фонд Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации передана книга «Ушедшие в бессмертие. Памяти 2-й ударной армии»

В Санкт-Петербурге в фонд Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации передана книга «Ушедшие в бессмертие. Памяти 2-й ударной армии». Вместе с книгой в дар была передана и масштабная модель памятника, установленного районе Мясного бора Новгородской области.

Инициатива издания этой мемориальной книги принадлежала руководству Государственной компании «Автодор», осуществлявшей строительство автодороги «Нева» М11 в местах трагической гибели 2-й ударной армии, пытавшейся вырваться из немецкого окружения.

Авторам книги удалось восстановить наиболее полный на сегодняшний день список воинских частей и соединений 2-й ударной, 52-й и 59-й армий. Впервые составлен перечень бойцов и командиров, награжденных за боевые подвиги Орденом Ленина. При исследовании боевых действий в научный оборот были введены советские и немецкие документы из отечественных и зарубежных архивов, которые ранее не были известны специалистам.

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