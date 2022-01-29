Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.01.2022 (12:30)

Под Нижним Новгородом танкисты ЗВО в ходе учения атакой с тыла уничтожили условного противника

Фото Видео

Танкисты Западного военного округа в ходе учения атакой с тыла уничтожили полевой лагерь и технику условного противника на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

В рамках учения условный противник вел оборонительные действия против атакующих сил. Для разгрома огневых позиций командованием было принято решения отправить танковые подразделения в тыл условного врага. Танкистами был выполнен обходной маневр. Совершив марш более чем 20 километров, военнослужащие обошли оборону условного противника. Оказавшись в тылу, танкисты использовали элемент неожиданности и с ходу атаковали огневые позиции обороняющегося противника из штатного вооружения танка Т-72Б3.

В учении приняло участие более 150 военнослужащих и порядка 15 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Западном военном округе завершилась плановая проверка боевой готовности
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Балтийского флота отработали нанесение ударов по отряду кораблей условного противника
Под Калининградом стартовал первый этап отборочного международного конкурса АрМИ-2022 «Танковый биатлон»
В Курской области в ходе конкурса по полевой выучке среди подразделений ПВО расчёты ЗРК «Бук-М3» поразили свыше 50 воздушных целей

Метки:
Танки , Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false