29.01.2022 (12:30)

Под Нижним Новгородом танкисты ЗВО в ходе учения атакой с тыла уничтожили условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Под Нижним Новгородом танкисты ЗВО в ходе учения атакой с тыла уничтожили условного противника

Танкисты Западного военного округа в ходе учения атакой с тыла уничтожили полевой лагерь и технику условного противника на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

В рамках учения условный противник вел оборонительные действия против атакующих сил. Для разгрома огневых позиций командованием было принято решения отправить танковые подразделения в тыл условного врага. Танкистами был выполнен обходной маневр. Совершив марш более чем 20 километров, военнослужащие обошли оборону условного противника. Оказавшись в тылу, танкисты использовали элемент неожиданности и с ходу атаковали огневые позиции обороняющегося противника из штатного вооружения танка Т-72Б3.

В учении приняло участие более 150 военнослужащих и порядка 15 единиц военной техники.

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