29.01.2022 (12:00)

Представители СМО СНГ обсудили вопросы применения Единой системы государственного радиолокационного опознавания

Представители СМО СНГ обсудили вопросы применения Единой системы государственного радиолокационного опознавания (ГРЛО) на прошедшем в Ташкенте координационном совещании.

В совещании приняли участие представители министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ.

В ходе совещания были обсуждены практические аспекты взаимодействия оборонных ведомств стран по вопросам оснащения средствами системы государственного опознавания нового поколения национальных вооруженных сил, повышения уровня подготовки специалистов и дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы международного сотрудничества.

Представители Секретариата СМО СНГ, являющегося основным координатором развития Единой системы ГРЛО, проинформировали участников встречи о предстоящих мероприятиях текущего года и предложениях на перспективу.

Также в ходе совещания экспертами был проработан замысел проведения учебно-методического сбора на базе Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко С.М. во втором полугодии текущего года, а также поддержано предложение Секретариата СМО СНГ об организации в 2023 году международной научно-практической конференции по актуальной проблематике взаимодействия.

По окончанию координационного совещания эксперты в области государственного опознавания в составе комплексной группы приступили к проверке соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Узбекистан по вопросам организации применения Единой системы ГРЛО, обеспечения безопасности применения засекречивающей аппаратуры опознавания и ключевой документации к ней.

Главная цель работы комплексной группы – удостовериться в надежности функционирования национального сегмента Единой системы ГРЛО в Республике Узбекистан, при необходимости, оказать помощь, а также обменяться опытом работы специалистов вооруженных сил государств – участников СНГ по эксплуатации средств ЕС ГРЛО.

Подобные мероприятия в Республике Узбекистан проводятся впервые.

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