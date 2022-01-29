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29.01.2022 (11:45)

На Камчатке состоялось первенство подводных сил Тихоокеанского флота по плаванию

В Камчатском крае состоялось первенство подводных сил Тихоокеанского флота по плаванию. В соревнованиях приняли участие около 170 военнослужащих-подводников.

Состязания, организованные в бассейне, проходили в личном зачёте и в составе команд. Спортсмены соревновались в двух категориях на дистанции 100 метров, проплывая расстояние брасом и вольным стилем.

После проведения личных зачётов, команды подводных лодок провели заплывы в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. В результате упорной борьбы победу в соревнованиях одержал коллектив моряков АПРК «Тверь».

Командованием подводных сил ТОФ уделяется большое внимание совершенствованию морской выучки моряков-подводников. С этой целью регулярно организуются соревнования по плаванию среди экипажей субмарин.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Соревнования
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