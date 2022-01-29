29.01.2022 (11:45)
На Камчатке состоялось первенство подводных сил Тихоокеанского флота по плаванию
В Камчатском крае состоялось первенство подводных сил Тихоокеанского флота по плаванию. В соревнованиях приняли участие около 170 военнослужащих-подводников.
Состязания, организованные в бассейне, проходили в личном зачёте и в составе команд. Спортсмены соревновались в двух категориях на дистанции 100 метров, проплывая расстояние брасом и вольным стилем.
После проведения личных зачётов, команды подводных лодок провели заплывы в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. В результате упорной борьбы победу в соревнованиях одержал коллектив моряков АПРК «Тверь».
Командованием подводных сил ТОФ уделяется большое внимание совершенствованию морской выучки моряков-подводников. С этой целью регулярно организуются соревнования по плаванию среди экипажей субмарин.