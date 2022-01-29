29.01.2022 (10:45)

Почти 8 тыс. военнослужащих ЦВО обеспечены служебным жильем

За время работы филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны Российской Федерации служебным жильем обеспечено почти 8 тыс. военнослужащих. Об это журналистам рассказал начальник филиала «Центральный» федерального государственного автономного учреждения ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны Российской Федерации Валерий Овчаренко.

«По состоянию на начало 2022 года в границах ответственности Центрального военного округа почти 8 тыс. военнослужащих обеспечены служебным жильем», - сказал Валерий Овчаренко. Он отметил, что в гарнизонах с большой потребностью в служебном жилье, а также там, где потребность небольшая и строительство жилого фонда Минобороны России не целесообразно, военнослужащему ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наём (поднаём) жилья, при отсутствии жилого помещения. «Денежная компенсация за поднаём играет огромную роль в обеспечении военнослужащих жильём. К примеру, в Свердловской области семья из четырёх человек получает компенсацию за наем (поднаем) жилья в размере более 19 тыс. рублей», - пояснил Валерий Овчаренко.

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