Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.01.2022 (10:45)

Почти 8 тыс. военнослужащих ЦВО обеспечены служебным жильем

За время работы филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны Российской Федерации служебным жильем обеспечено почти 8 тыс. военнослужащих. Об это журналистам рассказал начальник филиала «Центральный» федерального государственного автономного учреждения ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны Российской Федерации Валерий Овчаренко.

«По состоянию на начало 2022 года в границах ответственности Центрального военного округа почти 8 тыс. военнослужащих обеспечены служебным жильем», - сказал Валерий Овчаренко. Он отметил, что в гарнизонах с большой потребностью в служебном жилье, а также там, где потребность небольшая и строительство жилого фонда Минобороны России не целесообразно, военнослужащему ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наём (поднаём) жилья, при отсутствии жилого помещения. «Денежная компенсация за поднаём играет огромную роль в обеспечении военнослужащих жильём. К примеру, в Свердловской области семья из четырёх человек получает компенсацию за наем (поднаем) жилья в размере более 19 тыс. рублей», - пояснил Валерий Овчаренко.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Офицеры пункта отбора на военную службу по контракту в Тюменской области провели встречу со студентами колледжа производственных и социальных технологий
Пять объектов ЖКХ отремонтируют специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ЦВО в 2022 году
Психологи ЦВО сопровождают молодое пополнение
Разведчики ЦВО на учении в Сибири провели поиск и уничтожение условных диверсантов

Метки:
Центральный военный округ , Жилье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false