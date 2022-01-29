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29.01.2022 (10:15)

Офицеры пункта отбора на военную службу по контракту в Тюменской области провели встречу со студентами колледжа производственных и социальных технологий

Офицеры пункта отбора на военную службу по контракту в Тюменской области в рамках информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор!», провели встречу со студентами выпускных курсов колледжа производственных и социальных технологий.

Во время встречи специалисты пункта отбора рассказали об особенностях службы в ВС РФ, а также о социальных гарантиях, которые получают военнослужащие по контракту и члены их семей. Кроме того, военнослужащие отметили, что теперь у молодых людей есть выбор пойти служить по призыву или выбрать военную службу по контракту.

Для выпускников выступили представители танковой дивизии, дислоцирующейся в Челябинской области.  Они рассказали об особенностях службы в данных подразделениях.  Также с рассказом о своей учебе выступил курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. В завершении встречи для желающих была организована экскурсия по выставке макетов инженерных боеприпасов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Служба по контракту , Центральный военный округ
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