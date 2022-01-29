29.01.2022 (09:30)

Пять объектов ЖКХ отремонтируют специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ЦВО в 2022 году

В 2022 году по плану капитального ремонта сотрудникам филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу предстоит отремонтировать пять объектов жилищно-коммунального хозяйства. Для выполнения вышеуказанных задач в установленные сроки руководителями жилищно-коммунальной службы в 2021 году заключены контракты с ресурсоснабжающими организациями по объектам Минобороны России.

Также в рамках плановой деятельности специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО проводят испытания и измерения в электроустановках объектов казарменно-жилищного фонда, в том числе испытание молниезащитных систем. Выполняют мероприятия по замене, ремонту, доустановке и поверке приборов учета, капитальному ремонту коммунальных объектов.

Соблюдение безопасных и оптимально благоприятных условий для работы на всех объектах для сохранения жизни и здоровья сотрудников является приоритетным направлением в работе филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО).

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