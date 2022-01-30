30.01.2022 (09:15)

Военнослужащие дежурного подразделения Новороссийской ВМБ провели тренировку по отражению нападения условных диверсантов

В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота, в рамках проверки готовности дежурных сил и средств прошла тренировка по отражению нападения диверсантов на территорию военного городка.

По замыслу учебного мероприятия, несколько групп из состава незаконного вооруженного формирования (НВФ), которых обозначали военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами объединения, предприняли попытку проникновения с разных сторон на территорию военного городка с целью завладения оружием.

После получения сигнала тревоги личный состав дежурного подразделения с использованием боевой и специальной военной техники отработал действия по блокированию и уничтожению групп условного противника.

Для поддержки сил дежурного подразделения, полного блокирования и окружения НВФ, были задействованы подразделения военной полиции Южного военного округа, дислоцированные в гарнизоне.

Тренировки с дежурными подразделениями НВМБ проводятся на регулярной основе для выработки у военнослужащих умелых и грамотных действий при выборе огневых позиций, владении оружием и боевой техникой, организации взаимодействия и взаимовыручки в ходе боевой обстановки.

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