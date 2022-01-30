30.01.2022 (09:00)

13-му судоремонтному заводу Черноморского флота исполнилось 135-лет

Федеральному государственному унитарному предприятию «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» (СРЗ) Министерства обороны России исполнилось 135 лет.

Предприятие является главным исполнителем работ по обеспечению технической готовности корабельного состава Черноморского флота по государственным контрактам.

Завод обладает уникальной производственно-технической и кадровой базой для обеспечения комплексного ремонта боевых надводных кораблей всех рангов, подводных лодок и судов различных классов. Он производит работы по ремонту корпусных конструкций, механизмов, корабельных и судовых систем и устройств, проводит экспертное обследование и ремонт объектов Гостехнадзора.

На предприятии функционирует семь современных цехов, центральная заводская и метрологическая лаборатории, многопрофильный транспортный парк, группа судов обеспечения.

Завод является одним из основных бюджетообразующих предприятий Севастополя и ведущим в судоремонтной отрасли на Юге России.

За большой вклад в поддержание технической готовности сил Черноморского флота и в связи со 135-летием ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России лучшие судоремонтники отмечены ведомственными наградами, поощрены Главнокомандующим ВМФ и командующим ЧФ, передовики производства отмечены Губернатором и Законодательным Собранием Севастополя.

Справка: 26 января 1887 года предписанием № 1103 Главный командир Черноморского флота и портов Черного и Каспийского морей вице-адмирал Алексей Алексеевич Пещуров разрешил строительство механической мастерской порта при Алексеевском сухом доке, а в 1891 году в Южной бухте, на Минной стенке была создана электромеханическая мастерская Севастопольского порта, которые стали основой будущего 13-го судоремонтного завода ЧФ.

В период своего становления – в эпоху рождения и развития броненосного флота, в тяжелые годы Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, в послевоенное время заводчане, несмотря на сложности условий и особенности конкретного исторического момента, обеспечивали техническую готовность корабельных сил флота. Всего черноморские судоремонтники отремонтировали более 6,5 тыс. кораблей, судов и подводных лодок более 220 проектов. Сотни заводчан удостоены государственных наград, а сам завод в 1987 году за достигнутые производственные успехи, решение задач по ремонту кораблей Черноморского флота и в честь 100-летия со дня образования был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице