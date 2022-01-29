29.01.2022 (08:45)

На подводной лодке Черноморского флота «Великий Новгород» прошло учение по борьбе за живучесть

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород» из состава соединения подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по борьбе за живучесть.

По замыслу учения, во время стоянки подводной лодки у причальной стенки в пункте базирования в одном из отсеков произошло условное возгорание и задымление.

По сигналу аварийной тревоги личный состав аварийно-спасательной группы приступил к мероприятиям по борьбе за живучесть подводного корабля.

В ходе тренировки экипаж пл «Великий Новгород» выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке. Также было отработано взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом.

Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей подводных лодок и надводных кораблей Черноморского флота.

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