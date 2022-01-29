29.01.2022 (08:30)

На Черноморском флоте проведена тренировка по действиям в кризисных ситуациях

На Черноморском флоте (ЧФ) в соответствии с планом проверки дежурных смен, несущих круглосуточное боевое и оперативное дежурство, проведена тренировка по действиям военнослужащих при возникновении кризисных ситуаций.

По план тренировки воинским частям и соединениям ЧФ были объявлены различные вводные, связанные с кризисными ситуациями, в том числе возникновение пожара, аварийное происшествие с участием военной техники, нападение на КПП и обнаружение подозрительных предметов на территории воинской части.

В ходе тренировки личный состав дежурных смен отработал типовые алгоритмы действий при получении первичного доклада о происшествии, поминутном выполнении мероприятий, направленных на преодоление кризисной ситуации и передачи управления специально разворачиваемым оперативным группам.

При оценке проведения мероприятия учитывались такие показатели, как: время сбора и обобщения данных о кризисной ситуации, умение дежурных сиен быстро принимать решения, правильное распределение ресурсов для эффективного управления действиями подчинённых и полнота выполнения алгоритма согласно действующих нормативов.

Данные тренировки проводятся регулярно с целью совершенствования навыков личного состава по действиям в различных ситуациях.

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