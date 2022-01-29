29.01.2022 (08:20)

В Новороссийской военно-морской базе отпраздновали двадцатилетие подъема флага на морском тральщике «Валентин Пикуль»

На борту морского тральщика (мтщ) «Валентин Пикуль» Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошли мероприятия, посвященные 20-й годовщине подъема Андреевского флага и присвоения наименования кораблю.

День корабля экипаж отметил после завершения выхода в море, в ходе которого экипаж принимал участие в учении в составе сил флота.

По прибытию в пункт постоянной дислокации для экипажа тральщика были организованы торжественные мероприятия, завершившиеся награждением военнослужащих отличившихся в ходе учения.

Корабль был спущен на воду в 2000 г. и получил имя писателя Валентина Савича Пикуля, значительная часть творчества которого посвящена истории российского и советского Военно-Морского Флота.

Торжественный подъем флага на тральщике состоялся 26 января 2002 г. в город Ломоносов (Ленинградская обл.), после чего корабль совершил переход на ЧФ и вошел в состав НВМБ.

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