Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.01.2022 (08:20)

В Новороссийской военно-морской базе отпраздновали двадцатилетие подъема флага на морском тральщике «Валентин Пикуль»

На борту морского тральщика (мтщ) «Валентин Пикуль» Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошли мероприятия, посвященные 20-й годовщине подъема Андреевского флага и присвоения наименования кораблю.

День корабля экипаж отметил после завершения выхода в море, в ходе которого экипаж принимал участие в учении в составе сил флота.

По прибытию в пункт постоянной дислокации для экипажа тральщика были организованы торжественные мероприятия, завершившиеся награждением военнослужащих отличившихся в ходе учения.

Корабль был спущен на воду в 2000 г. и получил имя писателя Валентина Савича Пикуля, значительная часть творчества которого посвящена истории российского и советского Военно-Морского Флота.  

Торжественный подъем флага на тральщике состоялся 26 января 2002 г. в город Ломоносов (Ленинградская обл.), после чего корабль совершил переход на ЧФ и вошел в состав НВМБ.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Юнармейцы Ростовской области приняли участие во Всероссийском уроке памяти «Блокадный хлеб»
Специалисты РХБ защиты ЮВО в Армении отработали способы действия в условиях применения «противником» оружия массового поражения
Мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии отработали межвидовое взаимодействие с экипажами вертолетов армейской и беспилотной авиации
В Волгоградском гарнизоне ЮВО проведена тренировка сводных отрядов по ликвидации последствий ЧС

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false