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29.01.2022 (08:15)

Военнослужащие военной полиции ВВО провели уроки мужества в школах Владивостока

В ряде школ г. Владивостока Приморского края военнослужащие военной полиции Восточного военного округа провели открытые беседы по патриотическому воспитанию и основам военной службы. Среди учащихся подобные уроки получили название «урок мужества».

В беседах офицеры рассказали школьникам о важности защиты Отечества, привели примеры героических поступков приморцев в годы Великой Отечественной войны и проявлении героизма в наше время. Отвечая на вопросы ребят, военные правоохранители рассказали об особенностях прохождения службы в военной комендатуре и юридических аспектах военной службы по контракту.

Данные занятия проводятся с целью патриотического воспитания молодого поколения и популяризации военной службы.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Военная полиция
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