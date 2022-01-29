29.01.2022 (08:00)

Юнармейцы Ростовской области приняли участие во Всероссийском уроке памяти «Блокадный хлеб»

В общеобразовательных учреждениях Ростовской области состоялся Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.

Детям рассказали об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда.

Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941 – 1942 года в блокадном Ленинграде.

Юнармейцы подготовили и прочитали стихи о блокадном хлебе, используя запись сигналов Азбуки Морзе, ребята расшифровали послание о том, какой груз был доставлен первым по «Дороге жизни». Также были продемонстрированы презентации и видеоролики о детях блокадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 г. до 27 января 1944 г. За время блокады от голода и лишений погибли почти 700 тыс. ленинградцев. Самый тяжелый период – с декабря по февраль первой блокадной зимы 1941-1942 годов. За три месяца умерли больше 250 тыс. человек.

8 сентября 2020 г. на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие мемориальных плит уроженцам Ростовской областей – защитникам блокадного Ленинграда. Мемориальная плита была открыта по инициативе молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области.

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