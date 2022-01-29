29.01.2022 (07:50)

Специалисты РХБ защиты ЮВО в Армении отработали способы действия в условиях применения «противником» оружия массового поражения

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в Армении отработали способы действий в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

В ходе занятия на высокогорном полигоне Камхуд военнослужащие подразделений РХБ защиты ЮВО отработали способы аэрозольного противодействия, химической разведки и специальной обработки.

Экипажи машин химической разведки РХМ-6 применили дистанционные средства химической разведки ПХРДД-2Б в районе условного заражения, что сократило время на определение пораженного периметра и характеристик отравляющего вещества.

Военнослужащие отобрали пробы грунта, растительности и снега в зоне условного заражения с целью обнаружения источников и типов опасных веществ.

Специальная обработка вооружения и военной техники была проведена при помощи авторазливочных станций АРС-14. Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по аэрозольной маскировке войск и объектов.

Также специалисты РХБ защиты ЮВО отработали экипирование в средства индивидуальной защиты в военной технике, эвакуацию из условно горящей боевой машины и оказание первой медицинской помощи при удушении отравляющими веществами и ожогах.

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