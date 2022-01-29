29.01.2022 (07:30)
Мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии отработали межвидовое взаимодействие с экипажами вертолетов армейской и беспилотной авиации
На полигоне Зеленчукский в Карачаево-Черкесии мотострелковые подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали межвидовое взаимодействие с экипажами армейской и беспилотной авиации в рамках плановой недели боевой готовности зимнего периода обучения.
Военнослужащие мотострелкового соединения были подняты по учебной тревоге и совершили марш в заданный район, где им предстояло нейтрализовать незаконные вооруженные формирования условного противника.
Особое внимание в ходе практических действий было уделено отработке взаимодействия командиров мотострелковых подразделений и командиров экипажей армейской и беспилотной авиации.
Горные мотострелки выполнили десантирование из боевых машин, вели сосредоточенный огонь по огневым точкам условного противника и взаимодействовали с операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
Также к выполнению задач были привлечены подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы, вьючно-транспортный взвод, лошади которого доставили минометы «Поднос» на одну из высот Кавказского хребта, откуда в дальнейшем велся прицельный огонь по живой силе и легкобронированным целям условного противника.
Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.