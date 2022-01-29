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29.01.2022 (07:30)

Мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии отработали межвидовое взаимодействие с экипажами вертолетов армейской и беспилотной авиации

На полигоне Зеленчукский в Карачаево-Черкесии мотострелковые подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали межвидовое взаимодействие с экипажами армейской и беспилотной авиации в рамках плановой недели боевой готовности зимнего периода обучения.

Военнослужащие мотострелкового соединения были подняты по учебной тревоге и совершили марш в заданный район, где им предстояло нейтрализовать незаконные вооруженные формирования условного противника.

Особое внимание в ходе практических действий было уделено отработке взаимодействия командиров мотострелковых подразделений и командиров экипажей армейской и беспилотной авиации.

Горные мотострелки выполнили десантирование из боевых машин, вели сосредоточенный огонь по огневым точкам условного противника и взаимодействовали с операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Также к выполнению задач были привлечены подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы, вьючно-транспортный взвод, лошади которого доставили минометы «Поднос» на одну из высот Кавказского хребта, откуда в дальнейшем велся прицельный огонь по живой силе и легкобронированным целям условного противника.

Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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