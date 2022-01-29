29.01.2022 (07:15)

В Волгоградском гарнизоне ЮВО проведена тренировка сводных отрядов по ликвидации последствий ЧС

В соединениях и воинских частях Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) проведена тренировка готовности сводных групп ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

В ходе тренировки была проверена эффективность функционирования автоматизированной системы управления войсками при решении задач по локализации последствий стихийных бедствий, оценены ее практические возможности по передаче большого объема информации, а также устойчивость имеющихся каналов связи при наличии внешних воздействий, в том числе природного и техногенного характера.

В результате проведенных мероприятий командование высоко оценило качество подготовки личного состава групп, их техническое и материальное оснащение, готовность и работу дежурных сил и средств. Отдельно проверено техническое состояние всех образцов вооружения и военной техники, входящих в состав групп.

Основу сводных групп составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей гарнизона.

В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф они первыми придут на помощь жителям военных городков, особенно – удаленных от крупных городов.

Всего в местах дислокации войск (сил) ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии создано более 50 сводных отрядов ликвидации последствий ЧС общей численностью более 4 тыс. человек.

Основу спасательных команд составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей округа, медицинских отрядов специального назначения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице