29.01.2022 (07:00)

В Забайкалье проведена тренировка подразделений антитеррора воинских частей ВВО

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррористической защищенности, по отражению нападения условных террористических групп на объекты военной инфраструктуры.

При получении сигнала военнослужащие в составе групп отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в условный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также взаимодействию в ходе практических действий по блокированию «террористов».

Особо, командирами подразделений были проработаны вопросы организации управления, с помощью автоматизированных систем управления. Так с помощью многофункциональных портативных радиостанций «Азарт», офицерами, в ходе тренировок, корректировались последовательность действий, и выполнение огневых задач, подчиненным личным составом.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе взрывпакетов, дымовых шашек и гранат, а также световых сигналов.

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