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29.01.2022 (06:30)

В общевойсковой армии ВВО в Забайкалье состоялась радиотренировка по проверке систем управления

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, прошла радиотренировка в рамках проверки систем управления и взаимодействия воинских частей  и соединений в зоне ответственности.

Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного, техническими средствами условного противника.

Кроме того, специалисты соединения управления отработали комплекс задач по доставке и развертыванию подвижного пункта управления объединения в назначенный район.

В практических действиях применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и новейшие радиостанции средней мощности и спутниковой связи.

В общей сложности, в радиотренировке приняло участие несколько сотен военнослужащих, были задействованы десятки единиц  техники связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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