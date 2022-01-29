29.01.2022 (06:30)
В общевойсковой армии ВВО в Забайкалье состоялась радиотренировка по проверке систем управления
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, прошла радиотренировка в рамках проверки систем управления и взаимодействия воинских частей и соединений в зоне ответственности.
Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного, техническими средствами условного противника.
Кроме того, специалисты соединения управления отработали комплекс задач по доставке и развертыванию подвижного пункта управления объединения в назначенный район.
В практических действиях применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и новейшие радиостанции средней мощности и спутниковой связи.
В общей сложности, в радиотренировке приняло участие несколько сотен военнослужащих, были задействованы десятки единиц техники связи.