29.01.2022 (06:00)

В честь 75-летия Сахалинской области юнармейцы приняли участие в военно-спортивных соревнованиях «Служить России»

Муниципальный этап военно-спортивных соревнований «Служить России» состоялся в Южно-Сахалинске. В нём приняли участие более 50 юнармейцев Сахалинской области.

Состязания были приурочены к празднованию 75-й годовщины образования региона и прошли на базе регионального отделения ДОСААФ России.

Командам предстояло пройти испытания на пяти учебных точках. Ребята проверили свои силы в стрельбе из пневматической винтовки, спортивном многоборье, в разборке и сборке автомата Калашникова, а также выполнили нормативы по одеванию средств индивидуальной защиты.

Судейская коллегия соревнований была назначена из числа военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).

Военно-спортивные соревнования «Служить России» на Сахалине проводятся ежегодно в несколько этапов. Областной этап соревнований планируют провести с 8 по 10 февраля текущего года.

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