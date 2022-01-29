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29.01.2022 (05:30)

В Хабаровске состоялась ежегодная всероссийская памятная акция «Блокадный хлеб»

В Хабаровске состоялась ежегодная всероссийская памятная акция «Блокадный хлеб», посвященная 78-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда.

В рамках акции активисты юнармейского поискового отряда «Журавли» из села Восточное Хабаровского района подготовили для хабаровчан и раздали около 500 порций хлеба.

Раздача продукта была организована в одном из торговых центров краевой столицы.

Хлеб был изготовлен в домашних условиях и в школьных буфетах.

Справочно: Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» традиционно проводится во всех городах страны.

Акция памяти «Блокадный хлеб» посвящена истории обороны и блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны и призвана напомнить об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости жителей города, переживших беспрецедентную блокаду.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным подсчетам, погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек - и абсолютное большинство из них умерли от голода.

Символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» стал небольшой кусочек хлеба весом 125 грамм - именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады - зимой 1941-1942 г.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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