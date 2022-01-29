Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.01.2022 (05:15)

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Балтийского флота отработали нанесение ударов по отряду кораблей условного противника

К выполнению практических задач привлекались дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Расчёты боевой техники отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье Балтийского моря, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами.

В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнили электронные пуски ракет по кораблям условного противника в роли которого выступили корабли Балтийского флота, выполнявшие задачи в море.

К отработке этого эпизода учения привлекалось более 50 военнослужащих и около 10 единиц автомобильной и специальной техники.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Под Калининградом стартовал первый этап отборочного международного конкурса АрМИ-2022 «Танковый биатлон»
В Курской области в ходе конкурса по полевой выучке среди подразделений ПВО расчёты ЗРК «Бук-М3» поразили свыше 50 воздушных целей
В Ленинградской области расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отразили авианалет условного противника
Танкисты и мотострелки общевойсковой армии ЗВО провели учение по маневренной обороне в Брянской области

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Бастион
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false