29.01.2022 (05:15)

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Балтийского флота отработали нанесение ударов по отряду кораблей условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Береговые ракетные комплексы «Бастион» Балтийского флота отработали нанесение ударов по отряду кораблей условного противника

К выполнению практических задач привлекались дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Расчёты боевой техники отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье Балтийского моря, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами.

В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнили электронные пуски ракет по кораблям условного противника в роли которого выступили корабли Балтийского флота, выполнявшие задачи в море.

К отработке этого эпизода учения привлекалось более 50 военнослужащих и около 10 единиц автомобильной и специальной техники.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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