29.01.2022 (05:15)
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Балтийского флота отработали нанесение ударов по отряду кораблей условного противника
К выполнению практических задач привлекались дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.
Расчёты боевой техники отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье Балтийского моря, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами.
В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнили электронные пуски ракет по кораблям условного противника в роли которого выступили корабли Балтийского флота, выполнявшие задачи в море.
К отработке этого эпизода учения привлекалось более 50 военнослужащих и около 10 единиц автомобильной и специальной техники.
В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.
Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.
Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.
Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.