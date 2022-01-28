28.01.2022 (22:15)

Психологи ЦВО сопровождают молодое пополнение

Одной из задач, стоящих перед региональными центрами психологической работы военных округов (Северного флота), является организация и проведение мероприятий психологической работы с личным составом воинских частей, штатом которых не предусмотрена должность специалиста-психолога. Приоритетными направлениями при этом являются психологическая работа в рамках допуска к несению службы с оружием, отдельным видам деятельности и выполнению специальных задач, психологические обследования военнослужащих в рамках мониторинга уровня психологического благополучия и психического здоровья, а также психопрофилактика отклоняющегося поведения и негативных явлений в воинских коллективах. По запросу командиров военные психологи осуществляют, в том числе, и психологическое сопровождение личного состава в значимых для подразделений мероприятиях.

Так, в течение года основные мероприятия психологической работы с личным составом роты почетного караула Центрального военного округа осуществляет специалист регионального центра психологической работы (ЦВО). В том числе под пристальным наблюдением психолога находится и молодое пополнение РПК ЦВО призыва «Осень-2021», которое принимало Военную присягу в январе текущего года. На торжественном мероприятии в г. Екатеринбурге слова напутствия и пожелания успехов в прохождении военной службы прозвучали и от представителя психологической службы Вооруженных Сил. Уверены, что личный состав РПК ЦВО оправдает возложенные на них надежды и с чувством ответственности подойдет к выполнению задач по предназначению.

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