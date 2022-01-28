28.01.2022 (21:30)

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде приняли участие в акции «Блокадная ласточка»

Нахимовцы и сотрудники филиала НВМУ в г. Калининграде приняли участие в патриотической акции «Блокадная ласточка», приуроченной к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Весной 1942 года множество ленинградцев носило на груди маленький жестяной значок, а на нём ласточка с письмом в клюве. Этот символ стал коротким и ясным ответом на заявления немецкой пропаганды о том, что теперь в город даже птица не пролетит. Люди ждали благих вестей с фронта, они никогда не теряли связи с огромной страной, несмотря на то, что они были полностью отрезаны от неё. «Блокадная ласточка» стала символом надежды на лучшее, на скорую встречу с близкими.

27 января 2022 года всем участникам акции в филиале НВМУ в г. Калининграде были прикреплены ласточки с письмом в клюве, которые нахимовцы вырезали из бумаги. Каждый участник акции мысленно отправил весточку сквозь время тем, кто так ждал её в осажденном городе.

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