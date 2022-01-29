29.01.2022 (00:30)

В Тверском полку ВТА военнослужащие посетили выставку, посвященную Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В честь 78-летия снятия блокады Ленинграда, военнослужащие Тверского полка военно-транспортной авиации (ВТА) посетили выставку, организованную на территории воинской части в музее полка.

В ходе экскурсии начальник музея рассказал об истории военных действий на рубежах Ленинграда в период Великой Отечественной войны.

Военнослужащим были представлены кадры блокадных пайков, которые были основной едой с самого начала блокады, рассказано о жизни людей в блокадном городе, жители которого столкнулись с нечеловеческими испытаниями — голодом, холодом, постоянными бомбежками.

Также в музее представлены личные вещи, оружие и военная форма солдат времен Великой Отечественной войны.

По окончании экскурсии был показан исторический фильм о Дороге жизни — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, по которой в годы войны автомобильной техникой доставляли еду и боеприпасы в Ленинград. Люди рисковали своей жизнью, перевозя грузы под постоянными бомбежками, чтобы спасти от голода тысячи горожан.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и унесла жизни более 630 тыс. человек.

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