28.01.2022 (20:00)
Под Калининградом стартовал первый этап отборочного международного конкурса АрМИ-2022 «Танковый биатлон»
Военнослужащие танкисты соревнуются в меткости стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3, спаренных пулеметов Калашникова танковых ПКТ и башенных пулеметов «Корд». Помимо точной стрельбы, в рамках отборочного этапа, военнослужащие преодолевают на время естественные и искусственные препятствия на трассе. По результатам соревнований, командованием объединения будут отобраны лучшие экипажи, которые сразу начнут подготовку к следующему этапу конкурса между объединениями Западного военного округа.
Всего в первом этапе конкурса «Танковый биатлон» принимает участие более 100 военнослужащих и более 20 единиц вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса Балтийского флота.
Новости по теме:
В Курской области в ходе конкурса по полевой выучке среди подразделений ПВО расчёты ЗРК «Бук-М3» поразили свыше 50 воздушных целей
В Ленинградской области расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отразили авианалет условного противника
Танкисты и мотострелки общевойсковой армии ЗВО провели учение по маневренной обороне в Брянской области
Под Нижним Новгородом артиллеристы ЗВО совместно с расчётами беспилотной авиации уничтожили позиции условного противника
Метки: