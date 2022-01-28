28.01.2022 (20:00)

Под Калининградом стартовал первый этап отборочного международного конкурса АрМИ-2022 «Танковый биатлон»

Военнослужащие танкисты соревнуются в меткости стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3, спаренных пулеметов Калашникова танковых ПКТ и башенных пулеметов «Корд». Помимо точной стрельбы, в рамках отборочного этапа, военнослужащие преодолевают на время естественные и искусственные препятствия на трассе. По результатам соревнований, командованием объединения будут отобраны лучшие экипажи, которые сразу начнут подготовку к следующему этапу конкурса между объединениями Западного военного округа.

Всего в первом этапе конкурса «Танковый биатлон» принимает участие более 100 военнослужащих и более 20 единиц вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса Балтийского флота.

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