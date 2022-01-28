28.01.2022 (19:30)

В дальневосточном соединении дальней авиации подведён итог занятий по боевой готовности

С личным составом управления авиационного соединения командования дальней авиации, дислоцированного в Амурской области, завершились плановые занятия по боевой готовности.

Военнослужащими отработан комплекс мероприятий, предусмотренных при приведении авиационного соединения в высшие степени боевой готовности.

Командиром авиационного соединения гвардии генерал-майором Андреем Малышевым отмечена слаженность действий личного состава управления и подчиненных воинских частей.

Цели и задачи, поставленные в рамках занятий, достигнуты в полном объёме.

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