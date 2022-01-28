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28.01.2022 (19:15)

В Военно-воздушной академии прошла VII выставка научных разработок «День инноваций-2021»

В Военном учебно-научном центре ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» прошла VII выставка научных разработок «День инноваций-2021».

На выставке были представлены дев тематические экспозиции: научно-исследовательских инновационных проектов, а также образовательных инновационных проектов и электронных ресурсов.

Первая экспозиция представляет результаты научного поиска и инженерного творчества сотрудников академии в разработке и совершенствовании вооружения, военной и специальной техники. Инновационные проекты выполнены в виде концепт-демонстраторов, макетных и экспериментальных образцов.

На второй экспозиции демонстрировались инновационные достижения в сфере современных информационных образовательных технологий: виртуальные и интерактивные тренажеры, электронные образовательные ресурсы, программно-моделирующие комплексы для повышения интерактивности и качества обучения и профессиональной подготовки курсантов и слушателей.

Всего было продемонстрировано порядка 20 проектов и разработок в области беспилотной авиации, авиационного радиоэлектронного оборудования и вооружения, аэродромно-технического обеспечения полетов авиации, радиоэлектронной борьбы и информационной безопасности, информационных технологий в образовательном процессе.

Мероприятие прошло под руководством начальника ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» генерал-полковника Геннадия Зиброва.

Специальная комиссия определит победителей выставки, которые представят свои наработки в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022», Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» и других инновационных площадок.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Воздушно-космические силы (ВКС)
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