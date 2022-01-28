28.01.2022 (19:00)

Учебный центр РВСН в Псковской области осуществляет подготовку по 14 военно-учетным специальностям

Учебный центр Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Псковской области осуществляет подготовку по 14 военно-учетным специальностям, в том числе на современные образцы вооружения, военной и специальной техники. Военнослужащие обучаются на командиров отделений и операторов боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М», специалистов машины инженерного обеспечения и маскировки, машины дистанционного разминирования «Листва».

С каждым годом в учебном центре увеличивается численность выпускников, подготовленных по новым специальностям, введенным в связи с обновлением вооружения и военной техники.

Одними из наиболее востребованных выпускников учебного центра в инженерных подразделениях являются крановщики автомобильных кранов и механики-водители путепрокладчиков.

Обучение курсантов — будущих саперов и операторов — проходит как на реальных машинах на автодроме, так и на современных тренажерных системах, полностью имитирующих действия экипажей и техники.

В настоящее время подготовка военнослужащих для РВСН осуществляется в трех учебных центрах, дислоцированных в Острове (Псковская обл.), Переславле-Залесском (Ярославская обл.) и школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.).

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